Братислава, 30 октября, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Европейский союз знает, что антироссийские санкции не работают. Об этом заявил в среду, 30 октября, премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Global Look Press/Yulii Zozulia/Keystone Press Agency Роберт Фицо

«Мы все в ЕС знаем, что санкции не работают. Мы думали, ага, вот сейчас мы воспользуемся этим военным конфликтом и поставим Россию на колени, унизим её», — отметил политик в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Фицо добавил, что эта политика ЕС не сработала.

Фицо также рассказал, что неоднократно встречался с президентом России Владимиром Путиным и до сих пор без колебаний готов встретиться и провести переговоры. Он отметил, что будет рад приехать в Москву, чтобы участвовать в параде Победы.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что санкции против России не достигнут целей. Страна сфокусирована сегодня на раскрытии своего внутреннего потенциала и поддержке ключевых сфер экономики и предприятий.

Европейский филиал издания Politico 21 октября опубликовал материал о том, что в новом году ЕС планирует начать работу над 15-м пакетом антироссийских санкций. Они будут направлены на ограничения в сфере экспорта сжиженного природного газа.