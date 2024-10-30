Москва, 30 октября, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов рассказал, что наблюдение за животными онлайн помогает снижать стресс. В качестве примера такой трансляции он привел те, которые ведет Московский зоопарк.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Для сохранения эмоциональной стабильности и положительного настроя важно уметь находить пути выхода напряжения», — сказал психолог агентству городских новостей «Москва». По его словам, созерцание животных, их повадок, игр и взаимодействия друг с другом как раз таки и может стать своеобразным каналом, через который человек получает разрядку. Он отметил, что есть исследования, которые показывают, что просмотр подобных роликов и видео помогает повысить продуктивность, понизить уровень стресса, одновременно переключить и сконцентрировать внимание в течение дня.

«Помимо роликов с животными, которыми заполнены соцсети, любому человеку доступна прямая трансляция из Московского зоопарка, где в режиме реального времени можно понаблюдать за жизнью его обитателей, их забавным, порой неуклюжим поведением, что само по себе вызывает умиление и улыбку», — рассказал Хакимов. Он добавил, что для зрителей это также возможность увидеть редких представителей фауны. «Плюс такие онлайн-видео достаточно медитативны, лишены громких звуков и музыки, что также успокаивает», — добавил психолог.

За обитателями Московского зоопарка можно наблюдать онлайн на портале mos.ru. Сейчас камеры работают в 10 вольерных комплексах: панд (Жуи, Диндин и Катюша), азиатских слонов, орангутангов, карликового бегемота Ксюши, рыси, медоедов, сурикатов и гориллы, манула Тимофея. Также трансляция идет с южноамериканской лужайки: на ней обитают капибары, ламы, викуньи и гуанако.