Тегеран, 30 октября, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Иран в ближайшие дни ответит Израилю «сокрушительными ударами» на воздушные атаки израильских военных по иранским объектам. Об этом 30 октября заявил заместитель командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана)) генерал-майор Мохаммад Реза Нагди.

Vahid Salemi/AP/TASS

«В ближайшие дни вы увидите ещё более сокрушительные удары по сионистскому режиму [Израиля]», — процитировал его слова телеканал Al Arabiya.

Он также пообещал, что эти удары застанут Тель-Авив врасплох и в результате них израильские военные понесут «большие потери».

Как сообщало ИА Регнум, начальник Генштабы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви 29 октября предостерёг Иран от возможного ответного удара. По его словам, израильские военные в этом случае нанесут удар по целям на иранской территории, которые ранее атакованы не были.

Утром 26 октября военно-воздушные силы ЦАХАЛ нанесли удары по объектам в Иране, в том числе по объектам иранской оборонной промышленности, в числе которых предприятия по производству беспилотников и базы запуска баллистических ракет. Удары наносились в ответ на массированную атаку Ирана 1 октября, и в них было задействовано свыше 100 самолётов, включая стелс-истребители F-35.

Американская газеты The New York Times 29 октября сообщила, что израильские военные также поразили объекты на территории космического центра «Шахруд» на севере Ирана. Утверждалось, что он находится под управлением КСИР.

Иранские власти назвал действия ЦАХАЛ агрессией, а президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности страны ответить на израильскую атаку. При этом руководство Израиля заранее предупредило Иран о предстоящем ударе и возможных целях, заявили источники портала Axios.

Иранские военные 1 октября нанесли массированный ракетный удар по Израилю в качестве ответа на убийство ключевых руководителей движений ХАМАС и «Хезболла», а также КСИР.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 26 октября заявила, что Россия призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности и выходу из спирали неконтролируемой эскалации. Дипломат уточнила, что Москва готова работать со всеми сторонами конфликта для снижения уровня напряжённости в регионе.