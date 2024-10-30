Москва, 30 октября, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Волжский районный суд Саратова 30 октября вынес приговор 19-летнему Амиру Рахматулину, признанному виновным в ДТП, в котором погиб сын губернатора Романа Бусаргина Иван. Молодому человеку дали пять лет колонии с лишением права управления транспортом на 2,5 года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Анна Майорова/URA.RU/TASS

22 июля на улице Соколовой в Саратове Lada Granta под управлением Рахматулина столкнулась с припаркованным грузовиком MAN. В результате аварии погибли два человека, находившиеся в легковом автомобиле, двое пострадали. Одним из погибших стал 17-летний сын главы региона Бусаргина. Было возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек»). По данным прокуратуры, Рахматулин ездил на машине с незарегистрированными номерами.

Сторона защиты настаивала на снисхождении, так как Рахматулин полностью признал вину и раскаялся. Адвокат намерен обжаловать приговор.

Как ранее передавало ИА Регнум, 28 октября вице-спикер заксобрания Ленинградской области Татьяна Тюрина пострадала в ДТП с машиной скорой помощи. Авария произошла в центре Санкт-Петербурга, Тюрина получила незначительные травмы.