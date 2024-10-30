Краснодар, 30 октября, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил Краснодарское хореографическое училище. Он встретился с педагогическим коллективом учебного заведения, пообщался со студентами, посмотрел учебную базу. Вместе с вице-губернатором Анной Миньковой и мэром Краснодара Евгением Наумовым Кондратьев осмотрел помещения. Несмотря на стесненные условия, в которых проходит учебный процесс, хореографическое училище считается одним из лучших.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Губернатор Краснодарского края посетил хореографическое училище

«В краснодарском училище много одаренной молодежи, увлеченной танцем, — отметил Вениамин Кондратьев. — За 32 года работы учреждения из этих стен вышли специалисты, которые прославили кубанскую хореографическую школу не только в крае, но и за его пределами. Важно сохранить традиции обучения и продолжить готовить артистов высокого класса. Но я вижу, что условия в здании не вполне отвечают современным требованиям».

По словам Вениамина Кондратьева, краевая администрация рассматривает два варианта решения проблемы — реконструкцию существующего здания и строительство нового. «У талантливых воспитанников должны быть все условия для того, чтобы раскрыть свои способности и блистать на сцене», — подчеркнул губернатор Краснодарского края.