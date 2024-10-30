Вашингтон, 30 октября, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден назвал «мусором» американцев, поддерживающих кандидата на должность главы государства от республиканцев Дональда Трампа. Об этом 30 октября сообщила газета Daily Mail.

DAVID MUSE/EPA/ТАСС Дональд Трамп

Слова главы Белого дома прозвучали во время видеоконференции, организованной правозащитной группой Voto Latino. Ранее на воскресном митинге Трампа в Мэдисон-сквер-гарден комик Тони Хинчклифф сравнил Пуэрто-Рико с «плавучим островом мусора».

«Единственный мусор, который я вижу там, — это его (Трампа. — Прим. ред.) сторонники», — процитировало издание Байдена.

На следующем митинге в Пенсильвании Трамп назвал заявление действующего президента ужасным, но призвал простить того, так как политик «не ведает, что говорит».

Позже Байден поспешил опровергнуть свои слова, отметив, что под «мусором» подразумевал «ненавистническую риторику», прозвучавшую на митинге республиканца.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября Трамп заявил, что США при действующей демократической администрации Байдена и вице-президента Камалы Харрис почти превратились в страну третьего мира. Он отметил высокую инфляцию, последствия которой дорого обошлись обычным американским семьям. Теперь те вынуждены жить от зарплаты до зарплаты.

Ранее Харрис заявила, что считает Трампа нестабильным и непригодным на роль главы государства. По её словам, с этим мнением якобы согласны люди, тесно работавшие с политиком-республиканцем, когда тот был президентом.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Согласно результатам опроса, проведённого Emerson College Polling, кандидатов в президенты США Трампа и Харрис поддерживают по 49% избирателей. При этом в поддержку республиканца чаще высказываются мужчины (55%), в поддержку демократа — женщины (54%). Опрос был проведён 23–24 октября, в нём участвовала 1000 человек. Допустимая погрешность составляет 3%.