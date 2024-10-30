Хабаровск, 30 октября, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-8 с 20 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в Хабаровском крае. Об этом 30 октября сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Вертолёт Ми-8 совершил экстренную посадку в 40 км от села Тугур в Хабаровском крае», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту воздушного судна находились 20 пассажиров, в том числе три члена экипажа. По предварительной информации, никто из них в результате инцидента не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября санитарный вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в Даровском районе Кировской области. Все находившиеся не его борту четыре человека в результате этого погибли.

Следователи позднее в этот же день возбудили уголовное дело по факту жёсткой посадки воздушного судна в Кировской области по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)». Из данных реестре гражданских воздушных судов РФ стало известно, что потерпевший крушение вертолёт находился в эксплуатации почти 38 лет.