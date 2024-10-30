Москва, 30 октября, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Во Владимирской области задержали трёх сотрудников пункта отбора на военную службу, подозреваемых в хищении с карт участников спецоперации более 11 млн рублей. Об этом в среду, 30 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По данным правоохранительных органов, сотрудники пункта отбора, оформлявшие документы тех, кто заключил контракт о поступлении на службу в зоне спецоперации, присваивали сим-карты, которые контрактники должны были получить вместе с банковскими карточками, привязанными к этим номерам. Таким образом злоумышленники открывали себе доступ к счетам военнослужащих, откуда могли забирать начисляемые им выплаты. Правоохранители в общей сложности зафиксировали пять эпизодов хищения.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Следствие устанавливает всех фигурантов мошеннической схемы.

Как сообщало ИА Регнум 5 октября, в Роскачестве предупредили о новой мошеннической схеме. Аферисты создают в мессенджерах поддельные аккаунты популярных сервисов доставки, через которые рассылают фейковую ссылку для якобы получения заказа, где предлагается ввести данные банковской карты.

Всего российские банки с начала года предотвратили 30 млн попыток мошеннических списаний средств и не допустили похищения более 4 трлн рублей. Представитель Центробанка заявил, что данный показатель уже вышел на уровень прошлого года.