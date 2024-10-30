Москва, 30 октября, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Актёра Александра Ильина, который известен по исполнению роли Семёна Лобанова в сериале «Интерны», экстренно прооперировали в одной из московских клиник. Об этом 30 октября сообщил Telegram-канал SHOT.

Кадр из т/с «Интерны» Актёр Александр Ильин в роли Семёна Лобанова

«Звезду сериала «Интерны» Александра Ильина экстренно прооперировали в Москве <…>, актёра госпитализировали с аппендицитом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне 40-летний артист пожаловался на резкие боли в животе, после чего его доставили в НИИ имени Н. Склифосовского. После подтверждения диагноза Ильину провели операцию в плановом порядке, которая прошла хорошо. Сейчас актёр восстанавливается и его жизни ничего не угрожает.

Ильин наиболее известен по роли Лобанова в сериале о медиках «Интерны», в котором он снимался с 2010 по 2016 год. Он также является автором песен и вокалистом в панк-группе «План Ломоносова».

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября народного артиста России, актёра Василия Ливанова госпитализировали с инсультом. Состояние его здоровья ухудшилось ещё 29 сентября, и бригада скорой помощи доставила актёра в НИИ имени Н. Склифосовского.

Ливанову провели ангиографию и удалили тромб, также во время операции у него произошла остановка сердца. Позднее, 13 октября, стало известно, что после хирургического вмешательства у народного артиста России загноилась рана, а 15 октября его выписали из больницы.