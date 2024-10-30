Москва, 30 октября, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть льготные кредиты иностранным покупателям российской высокотехнологичной продукции. Соответствующая информация содержится в опубликованном 29 октября перечне поручений главы государства.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Согласно поручению президента, правительство должно разработать и утвердить комплекс мер поддержки экспорта российской высокотехнологичной промышленной продукции. Он включает ряд пунктов.

«Предоставление кредитов (займов) на льготных условиях на срок более трёх лет иностранным покупателям этой продукции, включая субсидирование процентной ставки на весь срок действия договора кредита (займа)», — отмечается в документе.

Также необходимы меры для поддержки жизненного цикла российской высокотехнологичной продукции за рубежом, в том числе её сервисное и гарантийное обслуживание, поставка компонентов продукции и создание соответствующей инфраструктуры за пределами России.

Для реализации этой задачи должно быть предусморено финансирование с 2025 по 2030 год.

Поручение должно быть выполнено до 30 декабря этого года. Ответственными назначены председатель правительства Михаил Мишустин, министр финансов Антон Силуанов, первый вице-премьер Игорь Шувалов, гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Правительство будет разрабатывать вышеуказанный комплекс мер совместно с госкорпорацией развития «ВЭБ.РФ», АО «Российский экспортный центр», комиссиями Госсовета по направлениям «Международная кооперация и экспорт», «Экономика и финансы» и при участии Банка России.

Поручения президент дал по итогам расширенного заседания президиума Государственного Совета, которое состоялось 25 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в конце декабря 2022 года на церемонии запуска производства на заводе «Титан-Полимер» в Псковской области заявил, что руководство страны будет всячески поддерживать развитие отечественных высокотехнологичных компаний. Такие производства необходимы стране для динамичного развития экономики и роста выпуска собственной качественной продукции, отметил глава государства.

В апреле 2024 года Путин поручил проработать идею по продвижению российской продукции через иностранных блогеров с возможностью её продаж в онлайн-формате.

На встрече со студентами во время посещения индустриального парка «Руднево» 2 октября глава государства назвал неоспоримым фактом лидерство России в области ядерных технологий.