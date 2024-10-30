Москва, 30 октября, 2024, 10:08 — ИА Регнум. Самым лучшим подарком от работодателя большинство российских граждан считает подарочный сертификат, свидетельствуют данные опроса ретейлера «Золотое яблоко» и сервиса по поиску работы hh.ru, сообщил 30 октября РБК.

Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Получить в подарок от работодателя сертификат предпочли бы 67% опрошенных. При этом 43% сообщили, что получали такой подарок.

На втором месте оказались пауэрбанки, флешки и другая электроника. Такой подарок хотели бы получить от работодателя 33%, уже получали 11%.

Третье место заняли товары для дома, одежда, а также брендированная продукция. Подобные подарки от работодателей получали 16–21% работников, хотели бы, чтобы им подарили — 25%.

Отмечается также, что партнёрам чаще всего — в 33% случаев — дарят брендированную продукцию по случаю каких-то конкретных событий. На втором месте находится корпоративный мерч (31%), продукты питания, включая конфеты и деликатесы (20%). Также партнёрам дарят подарочные сертификаты в 14% случаев.