Симферополь, 30 октября, 2024, 09:50 — ИА Регнум. Конфликт на Украине спровоцировала политика США и некоторых стран Европы. Об этом 30 октября заявил сенатор от парламента Крыма, шахматный гроссмейстер Сергей Карякин.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Украинский конфликт был спровоцирован, в первую очередь, политикой США и некоторых европейских стран, которые довели ситуацию до майдана [в Киеве зимой 2013–2014 года]», — привело его слова «РИА Новости».

Сенатор отметил, что народы России и Украины могли бы дружить, однако вместо этого Запад ведёт политику по их стравливанию. Карякин рассказал, что последний раз приезжал на Украину на шахматный турнир в Киеве в середине 2013 года и после этого там больше не проводили таких турниров.

«И, конечно, есть там радикалы, с которыми нам совершенно не по пути и с которыми и не нужно договариваться, скажем так. Но есть адекватные украинцы, которых действительно жалко, которые стали заложниками всей этой ситуации», — уточнил сенатор.

Карякин добавил, что надеется, что в состав России будет возвращено как можно большей исконно русских территорий.

«Я надеюсь, что как можно больше именно русской территории будет возвращено в Россию и как можно больше русских людей сможет спокойно у нас жить», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября британский политолог, журналист и писатель Анатоль Ливен заявил, что, если Вашингтон не заставит Киев пойти на соглашение с Москвой, это обернётся полным разгромом Украины. По его словам, это также поставит США перед самым сложным выбором — начинать ли ядерную войну.

Агентство Bloomberg 20 октября написало, что американские власти не видят сценария победы Киева, несмотря на отправку Украине помощи в размере $175 млрд. Отмечалось, что Вашингтон в украинском конфликте устроят любые условия мира, кроме варианта с полной капитуляцией киевского режима.