Москва, 30 октября, 2024, 09:19 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей за неудаление нескольких каналов, в которых содержатся призывы отделить Урал от остальной части России. Об этом 30 октября стало известно из судебного решения.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Роскомнадзором в рамках исполнения требований о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам в адрес владельца информационного ресурса Telegram — организации Telegram Messenger Inc. — в электронном виде направлены уведомления о нарушении порядка распространения информации», — привёл выдержку из документа ТАСС.

Отмечается, что руководство мессенджера должно было в течение суток исполнить это требование, однако Telegram-каналы с противоправным контентом удалены не были. В числе таковых были каналы с призывами к сепаратизму и поддержке украинских формирований.

По данным суда, первоначально эти Telegram-каналы выявили работники прокуратуры, которые затем передали информацию в Роскомнадзор.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября Таганский суд Москвы вынес решение оштрафовать американскую компанию Google LLC на 3,5 млн рублей за отказ от удаления запрещённой к распространению в России информации. Какие именно данные стали причиной для такого решения, не уточнялось.

Позднее в этот же день суд оштрафовал социальную сеть Discord на 3,5 млн рублей за неудаление запрещённой информации. Максимальный размер штрафа по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей владельцем социальной сети») составляет 4 млн рублей.