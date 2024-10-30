Вашингтон, 30 октября, 2024, 09:06 — ИА Регнум. На фоне возможной войны с Китаем «большая и неповоротливая» армия США, которая в течение последних десятилетий воевала только с малыми странами, вынуждена готовиться к такому варианту развития событий, в том числе и на основе опыта российско-украинского конфликта. Об этом 29 октября написала газета The New York Times (NYT).

Maurice Gaddy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Уточняется, что конфликт США и Китая без использования ядерного оружия будет происходить на земле, на море, в воздухе и в космосе. В него могут быть вовлечены другие крупные державы, а американские вооружённые силы понесут гораздо более тяжёлые потери, «чем в самых смертоносных конфликтах» до этого.

Авторы публикации отметили, что Китай практически не будет уступать США в оружии и спутниковой разведке, в отличие от «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и других ближневосточных группировок.

По их словам, в ходе недавних учений с японскими, австралийскими, индонезийскими и другими союзными войскам у военных 25-й пехотной дивизии армии США возникло множество проблем, в том числе у одного из рекрутов не раскрылся парашют.

«Падение рядового второго класса Эрика Партиды с высоты 1200 футов также стало суровой проверкой реальности, поскольку армия США и сотни тысяч её молодых мужчин и женщин вынуждены трансформироваться для потенциальной войны с Китаем», — говорится в публикации.

При этом, как считают авторы, в случае конфликта США с Китаем под удар попадёт Китайский Тайбэй (Тайвань), который не сможет выстоять без американских военных, несмотря на наличие обороны.

Армия США также активно использует опыт российско-украинского конфликта, в том числе в части действий малых диверсионных групп и применения средств связи. Американские военные также учатся быстро рассредоточиваться на местах, разделяясь на малых пехотных машинах, а затем одновременно собираясь для атаки, добавляется в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября агентство Bloomberg написало, что США в 2025 году (на два года позже сроков) намерены ввести в эксплуатацию систему Meadowlands — оружие, которое способно подавлять работу китайских и российских спутников. Американские космические силы хотят провести оценку боеготовности 32 единиц оружия с января по март 2025 года.

Председатель КНР Си Цзиньпин 20 октября призвал Народно-освободительную армию Китая быть готовой к войне. Глава государства уточнил, что военным необходимо «комплексно усилить свою подготовку и обеспечить надёжную готовность к конфликту».