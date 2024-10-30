Лондон, 30 октября, 2024, 08:34 — ИА Регнум. В случае, если Вашингтон не заставит Киев пойти на соглашение с Москвой, это обернётся полным разгромом Украины и поставит США перед самым сложным выбором: начинать ли ядерную войну. Такое мнение 29 октября высказал британский политолог, журналист и писатель Анатоль Ливен в своей статье для журнала The Nation.

GRod Lamkey/Keystone Press Agency/lobal Look Press

«Если следующая администрация США не примет этот курс (давления на Украину. — Прим. ред.), то существует серьёзный риск того, что <…> украинская армия в конечном итоге рухнет. Вашингтон окажется перед выбором: признать серьёзное поражение Украины или вмешаться напрямую и рискнуть — или даже обеспечить — ядерную войну с Россией», — написал он.

По словам эксперта, Вашингтону необходимо осознать, что он уже не в состоянии продолжать поддержку киевского режима, а альтернативных вариантов при этом не существует.

Ливен также призвал не обманывать себя, считая, что западная поддержка Украины может продолжаться бесконечно или что она будет способствовать захвату Киевом освобождённых российскими военными территорий.

Он добавил, что, несмотря на желание Вашингтона усилить позицию Киева на мирных переговорах, начало этого процесса будет означать автоматическое принятие первостепенных условий России.

Как сообщало ИА Регнум, генерал-полковник Вооружённых сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко 29 октября признал обрушение украинского фронта. По его словам, это происходит из-за усталости личного состава и нехватки резервов.

Агентство Bloomberg 20 октября написало, что Вашингтон не видят сценария победы Киева, несмотря на отправку американской помощи в размере 175 млрд долларов. Отмечалось, что США в украинском конфликте устроят любые условия мира, кроме сценария полной капитуляции киевского режима.

Президент России Владимир Путин 25 октября заявил, что Москва готова идти на разумные компромиссы с Киевом, но на основании реалий, сложившихся на земле, подчеркнув при этом, что никаких «разменов» не будет. Глава государства добавил, что говорить о шансах на мирное урегулирование нецелесообразно, поскольку Киев уже много раз отказывался от мирных переговоров.