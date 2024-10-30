Пекин, 30 октября, 2024, 07:35 — ИА Регнум. Состыковка пилотируемого космического корабля КНР «Шэньчжоу-19» с орбитальной станцией «Тяньгун» прошла успешно. Об этом 30 октября сообщило Центральное телевидение Китая.

Liu Fang/XinHua/Global Look Press

Уточняется, что стыковка прошла в ускоренном автономном режиме. Три члена экипажа, двое мужчин, Цай Сюйчжэ и Сун Линдун, и одна женщина, Ван Хаоцзэ, вошли в главный модуль.

На орбитальной станции сейчас одномоментно находятся шесть человек, трое из них — команда корабля «Шэньчжоу-18», который вернётся на Землю 4 ноября. Экипаж успешно завершил свою шестимесячную миссию и готовится завершить ротацию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что космический корабль «Шэньчжоу-19» стартовал с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе КНР. Запуск ракеты-носителя CZ-2F/G («Чанчжэн-2-эф/джи») состоялся 30 октября в 04:27 по пекинскому времени (23:27 мск, 29 октября).

Члены экипажа «Шэньчжоу-19» будут находиться на орбитальной станции около полугода, до апреля-мая 2025 года. Они выполнят 86 научных и технических экспериментов и испытаний.