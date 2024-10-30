Кито, 30 октября, 2024, 07:10 — ИА Регнум. Россия по итогам первых восьми месяцев текущего года сократила импорт бананов из Эквадора до 776 тысяч тонн, что является минимальным значением с 2012 года. Это следует из данных, обнародованных эквадорскими властями.

Maksim Konstantinov/Global Look PressGlobal Look Press

По информации органов этой латиноамериканской страны, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ввоз указанных фруктов в РФ сократился на 20%. Об этом пишет Lenta.ru.

Последние пять лет Россия в среднем ввозила из Эквадора по 958 тысяч тонн бананов. Доля РФ в банановом экспорте латиноамериканской республики составляла около 20–25%.

Как сообщало ИА Регнум, с 5 февраля Россельхознадзор приостановил сертификацию пяти производителей бананов из Эквадора. Причиной стала обеспокоенность из-за систематического выявления мухи-горбатки в поступающих из республики фруктах. Россия ограничила импорт бананов почти на треть, так как отказалась от продукции 25% компаний-производителей. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт 16 февраля проинформировал, что его ведомство разрешило поставлять бананы пяти эквадорским компаниям, в отношении которых ранее были введены ограничения.

В феврале также стало известно, что Индия начала поставки бананов в Россию. Первую партию в РФ индийские поставщики отправили в январе текущего года.