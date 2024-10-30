Вашингтон, 30 октября, 2024, 07:06 — ИА Регнум. Республиканская и Демократическая партии Соединённых Штатов Америки отказались обращать внимание на размер и беспрецедентный рост государственного долга страны, превысившего 35,8 триллиона долларов. Об этом 29 октября сообщил редактор издания The Wall Street Journal Джеймс Фриман.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллары

«Обе главные партии, по сути, согласились игнорировать уровень долга Вашингтона времён Второй мировой войны и гигантский годовой дефицит при отсутствии чрезвычайного положения в стране», — говорится в материале.

По его словам, победитель на предстоящих выборах в США, будь то кандидат от демократов или республиканцев, будет вынужден тратить намного меньше средств на реализацию своей программы, чем обещал во время предвыборной кампании.

Фриман подчеркнул, что Соединённые Штаты не могут позволить себе оказаться в ситуации, в какой оказался Аргентина, государственный долг которой с начала текущего года вырос более чем на 10% и превысил отметку 440 млрд долларов, что стало рекордным показателем.

Как передавало ИА Регнум, 10 сентября американский предприниматель и гендиректор компании SpaceX Илон Маск заявил, что платежи США по госдолгу превысили оборонный бюджет страны. Он напомнил, что годовой бюджет минобороны в текущем году составил 1 трлн долларов. По словам Маска, Соединённые Штаты стремительно движутся к банкротству.

В начале июля председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл признал, что государственный долг страны достиг критической отметки в $35 трлн, что делает практически невозможным продолжение заимствований. Согласно прогнозу телеканала Fox Business, госдолг страны в течение ближайших десяти лет рискует увеличиться до рекордных $54 трлн.