Пекин, 30 октября, 2024, 06:41 — ИА Регнум. Саммит БРИКС, который проходил в Казани под председательством президента России Владимира Путина, увенчался полным успехом, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с заместителем главы МИД РФ Андреем Руденко в Пекине.

Алексей Даничев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Руководитель китайского ведомства также выразил уверенность, что прошедшее мероприятие позволит и дальше совершенствовать механизм сотрудничества в рамках организации и будет способствовать дальнейшему укреплению стран Глобального Юга, чтобы они смогли посодействовать стабилизации текущей ситуации в мире.

Как сообщало ИА Регнум, саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. Владимир Путин, подводя итоги мероприятия, назвал его кульминацией российского председательства в объединении. Российский лидер также подчеркнул, что саммит также показал свою открытость для всех, кто разделяет ценности БРИКС.

Переговоры президента РФ с приглашенными на саммит лидерами отличались атмосферой теплоты и дружеского настроя. Мероприятие существенно отличалось от западных форумов, на которых, как правило, наблюдается разделение по ролям, а переговорный процесс направлен не в пользу чего-то, а против кого-то.

На саммите в Казани в приоритетном порядке обсуждалось присоединение к организации новых членов и создание независимой финансовой системы. Встреча БРИКС в России показала всему миру, что теперь это объединение, а не Запад, формирует международную повестку.