Владимир, 30 октября, 2024, 06:25 — ИА Регнум. Правоохранители задержали во Владимирской области подозреваемых в хищении более 11 миллионов рублей с банковский карт участников специальной военной операции. Об этом 30 октября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иван Шилов ИА Регнум МВД

«Оперативники Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России, их коллеги из УМВД России по Владимирской области совместно с сотрудниками ФСБ России пресекли деятельность троих жителей региона. Сотрудники пункта отбора на военную службу подозреваются в серии краж денежных средств с банковских карт», — говорится в сообщении, опубликованном в её Telegram-канале.

Предварительно установлено, что потерпевшие — граждане, подписывавшие контракты с Министерством обороны России о прохождении службы в зоне СВО. Сотрудники пункта отбора, оформлявшие документы, присваивали сим-карту, которую должны были выдать гражданину вместе с привязанной к ней банковской зарплатной картой.

Таким образом, фигуранты получили доступ к банковским счетам военнослужащих. Правоохранители выявили пять эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма причинённого ущерба составила более 11 миллионов рублей. Следственные мероприятия по установлению всех эпизодов и соучастников преступления продолжаются.

Официальный представитель МВД добавила, что следствие возбудило уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как передавало ИА Регнум, в начале сентября в Ростовской области задержали подозреваемого в краже ящика с денежными пожертвованиями для участников СВО из магазина в Аксайском районе. Задержанным оказался 40-летний ранее судимый житель областного центра. До этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК РФ по Ростовской области возбудить уголовное дело по факту произошедшего.