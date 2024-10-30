Москва, 30 октября, 2024, 06:06 — ИА Регнум. Российские власти выдали правоохранительным органам Алжира мужчину, осужденного за мошенничество на сумму 48 млн динаров (около $360 тысяч), сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Иван Шилов ИА Регнум

Он находился в международном розыске с 2016 года.

«Сегодня в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России передали представителям правоохранительных органов Алжирской Народной Демократической Республики мужчину, который с 2016 года находился в международном розыске», — уточнила представитель ведомства.

Речь идёт о владельце алжирской строительной компании. По версии следователей из Алжира, мужчина с 2011 по 2012 годы подделывал печати, штампы и официальные документы.

Такая схема позволила ему присвоить денежные средства одного из самых крупнейших банков страны и Агентства по продвижению и управлению недвижимостью в алжирской провинции Блида. В ноябре 2016 года суд в Алжире осудил его за мошенничество, но мужчина бежал за границу.

В июне 2018 года мужнину задержали в Москве по подозрению в мошенничества в особо крупном размере на территории РФ. Волк уточнила, что он обманным путем получил от потерпевшей деньги, которые обещал направить на бронирование гостиничных номеров. Мужчина присвоил более 1,2 млн рублей.

В 2019 году Савеловский суд приговорил обвиняемого к шести годам заключения в России. В сентябре 2024 года Генпрокуратура РФ одобрила запрос Алжира о выдаче осужденного властям этой страны.

Ведомство опубликовало в своём Telegram-канале видеозапись с кадрами конвоирования осужденного в аэропорту «Шереметьево». Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний вывели его из машины и отвели в здание терминала, где состоялась передача.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня в Россию из Бразилии экстрадировали российскую гражданку Веронику Лебедеву, которую в РФ обвиняют в мошенничестве на сумму 67 млн рублей. По данным следствия, у неё был сообщник Денис Асфандьяров, которого также задержали. Согласно версии правоохранительных органов, подозреваемые не исполнили обязательства контракта с двумя строительными фирмами. Они находились в розыске с сентября 2020 года.