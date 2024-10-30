Вашингтон, 30 октября, 2024, 05:26 — ИА Регнум. Хакеров из группировки Midnight Blizzard, якобы связанной с российскими спецслужбами, обвинила компания Microsoft в рассылке фишинговых писем американским чиновникам. Об этом 29 октября сообщается в блоге компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

«С 22 октября 2024 года Microsoft Threat Intelligence зафиксировала, что российская Midnight Blizzard рассылает серию адресных фишинговых писем лицам из правительственных, академических, оборонных, неправительственных организаций и других секторов», — уточняется в сообщении.

Как указывает Microsoft, письма были направлены более чем тысяче пользователей из ста организаций. Фишинговую деятельность зафиксировала компания Amazon и группа реагирования на компьютерные ЧС Украины. В Microsoft уверяют, что цель писем — сбор разведданных, так как хакерская группировка Midnight Blizzard якобы связана с российской разведкой, о чём заявляли также власти США и Великобритании.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в августе американская корпорация Microsoft выступила с утверждением, что связанные с Ираном группировки хакеров якобы пользуются подставными новостными сайтами для того, чтобы вмешиваться в предстоящие выборы президента США. Они якобы собирают информацию об избирательных кампаниях с целью затем оказать влияние на выборы.

В конце июля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антоновотметил, что обвинениями в адрес России о якобы попытках Москвы вмешаться в выборы президента в США глава ФБР Кристофер Рейпытается оправдать провальную деятельность своего ведомства. Дипломат подчеркнул, что Россия жестко отвергает все обвинения против себя.