Компания Microsoft обвинила хакеров из России в рассылке фишинговых писем
Вашингтон, 30 октября, 2024, 05:26 — ИА Регнум. Хакеров из группировки Midnight Blizzard, якобы связанной с российскими спецслужбами, обвинила компания Microsoft в рассылке фишинговых писем американским чиновникам. Об этом 29 октября сообщается в блоге компании.
«С 22 октября 2024 года Microsoft Threat Intelligence зафиксировала, что российская Midnight Blizzard рассылает серию адресных фишинговых писем лицам из правительственных, академических, оборонных, неправительственных организаций и других секторов», — уточняется в сообщении.
Как указывает Microsoft, письма были направлены более чем тысяче пользователей из ста организаций. Фишинговую деятельность зафиксировала компания Amazon и группа реагирования на компьютерные ЧС Украины. В Microsoft уверяют, что цель писем — сбор разведданных, так как хакерская группировка Midnight Blizzard якобы связана с российской разведкой, о чём заявляли также власти США и Великобритании.
Ранее ИА Регнум сообщало, что в августе американская корпорация Microsoft выступила с утверждением, что связанные с Ираном группировки хакеров якобы пользуются подставными новостными сайтами для того, чтобы вмешиваться в предстоящие выборы президента США. Они якобы собирают информацию об избирательных кампаниях с целью затем оказать влияние на выборы.
В конце июля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антоновотметил, что обвинениями в адрес России о якобы попытках Москвы вмешаться в выборы президента в США глава ФБР Кристофер Рейпытается оправдать провальную деятельность своего ведомства. Дипломат подчеркнул, что Россия жестко отвергает все обвинения против себя.