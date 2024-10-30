Смоленск, 30 октября, 2024, 05:12 — ИА Регнум. Ночью 30 октября российская система противовоздушной обороны (ПВО) обнаружила и уничтожила три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Смоленском, сообщил глава Смоленской области Василий Анохин.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Сегодня ночью на территории г. Смоленска силы ПВО Министерства обороны РФ пресекли атаку трёх БПЛА ВСУ», — написал он в своём Telegram-канале.

По информации губернатора, никто не пострадал. Глава региона уточнил, к местам падения фрагментов дронов прибыли специалисты оперативных служб.

Анохин призвал жителей не приближаться к осколкам сбитых БПЛА и в случае обнаружения таких частей обращаться в экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 18 сентября российские военные сбили и подавили над территорией Смоленской области суммарно девять беспилотников украинской армии. Вражеские аппараты были обезврежены в небе над Вяземским, Духовщинским, Ельнинским, Рославльским районами.