Над Смоленском военные ночью отразили атаку БПЛА
Анохин: силы ПВО ночью сбили три беспилотника ВСУ над Смоленском
Смоленск, 30 октября, 2024, 05:12 — ИА Регнум. Ночью 30 октября российская система противовоздушной обороны (ПВО) обнаружила и уничтожила три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Смоленском, сообщил глава Смоленской области Василий Анохин.
«Сегодня ночью на территории г. Смоленска силы ПВО Министерства обороны РФ пресекли атаку трёх БПЛА ВСУ», — написал он в своём Telegram-канале.
По информации губернатора, никто не пострадал. Глава региона уточнил, к местам падения фрагментов дронов прибыли специалисты оперативных служб.
Анохин призвал жителей не приближаться к осколкам сбитых БПЛА и в случае обнаружения таких частей обращаться в экстренные службы.
Как сообщало ИА Регнум, ночью 18 сентября российские военные сбили и подавили над территорией Смоленской области суммарно девять беспилотников украинской армии. Вражеские аппараты были обезврежены в небе над Вяземским, Духовщинским, Ельнинским, Рославльским районами.