Пенза, 30 октября, 2024, 04:20 — ИА Регнум. Процесс передачи в Россию тел погибших в горах пяти альпинистов затянулся по вине непальской стороны. Об этом 29 октября сообщил спортивно-туристский клуб путешественников «Пенза», в котором состоял один из погибших.

Непал

«Информация по ситуации на Дхаулагири. Перевозка тел погибших планируется не ранее 9 ноября. Процесс затянулся из-за медленных действий непальской стороны», — уточняется на станице клуба соцсети «ВКонтакте».

Также в клубе сообщили, что на родине погибших альпинистов идёт процесс подготовки к похоронам, все вопросы решаются в рабочем порядке.

Тела пятерых погибших российских альпинистов со склона горы в Непале сняли 16 октября и в тот же день доставили в столицу Непала Катманду, где они находятся в морге Университетской больницы. Консульская служба посольства России оформила и передала все необходимые для оформления перевозки тел на родину документы в компетентные органы Непала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как пояснили в российском посольстве, эвакуация тел российских альпинистов, погибших на склоне горы Дхаулагири в Непале, состоится не раньше 16 октября из-за сложных погодных условий.

Связь с группой российских альпинистов, в которую входили Александр Душейко, Олег Круглов, Михаил Носенко, Владимир Чистиков, Дмитрий Шпилевой, была потеряна 6 октября около 6 утра. 8 октября их обнаружили погибшими при облёте вертолёта на высоте 7,1 тыс. м. Предположительно, они падали с высоты 7,6 тыс. м.

Тела не эвакуировали с места происшествия 9 октября из-за нерешённых организационных вопросов. Затем эвакуации помешала плохая погода. 12 октября эвакуация также не состоялась из-за неблагоприятных погодных условий.

Россиянин Валерий Шамало, который остался в живых из всех, кто совершал восхождение на гору Дхаулагири в Непале, полагает, что причиной трагедии стал обвал на склоне.