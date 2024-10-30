Брянск, 30 октября, 2024, 04:12 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 30 октября уничтожили в небе над Брянской областью два беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Ещё два вражеских БПЛА самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам губернатора Брянской области, в результате отражения атаки беспилотной авиации никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На место падения фрагментов БПЛА прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

Как передавало ИА Регнум, ранее Александр Богомаз сообщал о ещё одном вражеском дроне, уничтоженном силами ПВО над территорией региона.

В течение суток 29 октября Министерство обороны России сообщало о пяти сбитых украинских беспилотниках, два из которых уничтожены в Белгородской области и три — в Курской области. Около 13:40 средства ПВО уничтожили ещё один вражеский дрон над акваторией Чёрного моря у побережья Республики Крым.

Ночью 29 октября российские силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией РФ семь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа украинских войск. По два БПЛА обезврежено в Белгородской, Брянской и Курской областях, и ещё один — над акваторией Чёрного моря.