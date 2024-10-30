Осло, 30 октября, 2024, 03:38 — ИА Регнум. Специалисты Массачусетского технологического института и Института морских исследований в Норвегии зафиксировали случай крупнейшего нападения трески на мойву, сообщил 29 октября научный журнал Communications Biology.

(сс) Vladislav Bezrukov Треска

В Атлантическом океане у берегов Норвегии мойва образовала косяк приблизительно из 23 млн особей, растянувшийся на десятки километров. Это наблюдалось во время сезонного нереста этой рыбы, который проходит с февраля по март.

В этих же водах собралась стая трески из 2,5 млн голов. Всего за несколько часов хищники съели примерно 10,6 млн особей мойвы. Учёные, которые изучали этот случай, предупредили, что резкие изменения в поведении рыбы могут серьёзно повлиять на численность её популяции и на стабильность экосистемы в океане.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года стало известно, что у берегов Китайского Тайбэя (Тайвань) дайверы наткнулись на гигантскую «рыбу апокалипсиса» — сельдяного короля. Жители Филиппин считают эту рыбу предвестником землетрясений, катастроф и несчастий. Длина обнаруженной особи составляла более двух метров.