Киев, 30 октября, 2024, 02:20 — ИА Регнум. Тенденция к увеличению числа дезертиров и случаев самовольного оставления военных частей наблюдается на Украине, заявил председатель Верховного суда страны Станислав Кравченко.

ИА Регнум

Его слова приводит киевское интернет-издание «Страна. ua». Кравченко отметил, что он не может назвать конкретные цифры, поскольку судебные власти пока не проанализировали всю ситуацию.

Председатель суда также признал, что на Украине прослеживается тенденция к росту случаев неисполнения военнослужащими приказов.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Верховная рада одобрила законопроект об ослаблении уголовной ответственности за дезертирство в ВСУ. В соответствии с документом, военнослужащие, впервые самовольно оставившие воинскую часть, не понесут наказания, если вернутся на службу до завершения досудебного расследования.

Член оборонного комитета украинского парламента Александр Федиенко заявил, что дезертирство в ВСУ носит массовый характер. По его словам, тысячи бойцов самовольно оставили свои военные части.

26 сентября украинский юрист Центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачёв проинформировал, что в ВСУ более 100 тысяч бойцов самовольно покинули части с момента начала специальной военной операции. В указанное число входят как дезертиры, которые любыми путями уклоняются от службы, так и бойцы, покинувшие военную часть из-за конфликтов с сослуживцами или же по семейным причинам.