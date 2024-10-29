Киев, 30 октября, 2024, 02:19 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что более 100 тысяч военнослужащих Вооружённых сил Украины дезертировали или самовольно оставили часть. Об этом она рассказала в эфире украинского канала «Новости. Live».

ИА Регнум ВСУ, Дезертиры

«Самовольное оставление части, дезертирство… Я не буду называть цифру, скажу, что больше 100 тысяч (человек. — Прим. ред.)», — заявила Скороход.

По её словам, в боевых действиях принимают участие якобы 10–15% от общей численности украинских вооружённых сил, что вызывает недовольство обычных военнослужащих, которые задаются вопросом, почему высокопоставленные военные и офицеры находятся в тылу, а не на линии боевого соприкосновения.

Как передавало ИА Регнум, в августе депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил, что следователи на Украине возбудили свыше 80 тыс. уголовных дел против военнослужащих ВСУ, самовольно оставивших воинскую часть или отказавшихся участвовать в боевых действиях. Он отметил, что доля дезертировавших военнослужащих превысила 8% от общей численности ВСУ.

По словам члена оборонного комитета ВР Александра Федиенко, дезертирство в ВСУ носит массовый характер. При этом он напомнил, что парламент Украины одобрил законопроект об ослаблении уголовной ответственности за дезертирство, согласно которому военные, самовольно оставившие воинскую части, не понесут наказание в случае возвращения на службу до завершения досудебного расследования.