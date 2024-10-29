Лондон, 30 октября, 2024, 01:41 — ИА Регнум. Количество чиновников министерства обороны Британии оказалось больше суммарной численности Военно-морских сил (ВМС) и Военно-воздушных сил (ВВС) королевства, сообщила 29 октября газета The Times.

U.S. Army Europe Британская армия

Согласно сведениям журналистов, по состоянию на апрель 2024 года в ВМС и в рядах морской пехоты королевства служили 28 840 человек, а в ВВС — 28 420 специалистов. При этом в министерстве обороны на полной ставке работали 63 702 гражданских специалиста. Эта цифра оказалась на 6% больше, чем была в 2020 году.

Вместе с тем в газете уточнили, что в апреле в британской армии службу несли 72 510 человек, что является наименьшим показателем со времен наполеоновских войн. Также отмечается, что министр обороны Британии Джон Хили признал, в 2025 году численность армии страны может уменьшиться ещё больше и упасть ниже отметки в 70 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля начальник Генштаба Сухопутных войск Британии генерал Роли Уокер призвал страны Запада готовиться к войне через три года. Причиной этого он назвал рост международной напряжённости. Генерал также добавил, что вооружённый конфликт с Китаем, Ираном или Россией может обернуться «значительной детонацией» на других театрах военных действий.

24 октября Джон Хили заявил, что проблемы с финансированием привело к тому, что Вооружённые силы королевства не готовы к ведению боевых действий. Он уточнил, что за последние 10 лет британская армия последовательно сокращалась и страдала из-за хронической нехватки средств.