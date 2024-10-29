Брянск, 30 октября, 2024, 01:06 — ИА Регнум. Российские военные сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Брянской областью, сообщил 30 октября глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Губернатор уточнил, что дрон удалось обезвредить силам противовоздушной обороны (ПВО).

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА самолетного типа», — написал он в своём Telegram-канале.

Богомаз также привёл данные, согласно которым в результате попытки удара никто не пострадал и нет разрушений.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября российские силы ПВО нейтрализовали над территорией Брянской области 17 украинских дронов. При этом три БПЛА были реактивными.

После губернатор Богомаз написал, что при отражении атаки дронов на регион один из беспилотников врезался в нежилое здание. Слаженная работа всех оперативных служб позволила не допустить возникновения возгорания.