Пекин, 30 октября, 2024, 00:47 — ИА Регнум. Вывод китайского пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-19» с экипажем из трёх тайконавтов на борту на заданную околоземную орбиту прошёл успешно. Трансляцию запуска ведет Центральное телевидение Китая.

Saggittarius A Китайская космическая орбитальная станция «Тяньгун»

Космический корабль «Шэньчжоу-19» стартовал с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе КНР. Запуск ракеты-носителя CZ-2F/G («Чанчжэн-2-эф/джи») состоялся 30 октября в 04:27 по пекинскому времени (23:27 мск, 29 октября).

Глава центра запусков космодрома Цзюцюань Цзоу Липэн объявил, что космический корабль вышел на заданную орбиту, его солнечный парус раскрылся, «Шэньчжоу-19» функционирует в штатном режиме. Корабль должен состыковаться с китайской орбитальной станцией «Тяньгун».

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Члены экипажа «Шэньчжоу-19» будут находиться на орбитальной станции около полугода. Они выполнят 86 научных и технических экспериментов и испытаний.

Ранее ИА Регнум сообщало, что китайский космический корабль нового поколения, предназначенный для миссии по исследованию Луны, получил название «Мэнчжоу» («Челн мечты»), а лунный посадочный модуль — «Ланьюэ» («Объять Луну»).

Согласно плану Китая, первая посадка китайских космонавтов на поверхность Луны состоится до 2030 года. КНР намерена запустить две ракеты-носителя, при помощи которых выведет на окололунную орбиту космический корабль и посадочный модуль.

Пока «Челн мечты» и «Объять Луну», а также ракеты-носители «Чанчжэн-10» находятся на стадии разработки.