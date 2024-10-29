Газа, Палестина, 30 октября, 2024, 00:11 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС готово к рассмотрению новых предложений по прекращению огня в секторе Газа, но только в случае, если они предусматривают вывод израильских войск с территории палестинского анклава. Об этом 29 октября заявил представитель движения Сами Абу Зухри.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

«Что касается переговоров о прекращении огня, то ХАМАС откликнулся на просьбу посредников обсудить новые предложения по прекращению огня и обмену пленными», — приводит слова представителя ХАМАС телеканал Sky News Arabia.

По его словам, представители движения уже провели несколько встреч, направленных на достижение консенсуса по условиям прекращения боевых действий. При этом делегация ХАМАС подчеркнула, что движение открыто к любым предложениям, которые положат конец страданиям гражданского населения и блокаде сектора Газа и позволят обеспечить поставки гуманитарной помощи и восстановление палестинского анклава.

Как передавало ИА Регнум, 27–28 октября в Дохе прошёл очередной раунд переговоров, в котором приняли участие глава «Моссад» Давид Барнеа, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс и премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. По информации портала Axios, глава ЦРУ предложил новый формат перемирия в секторе Газа, включающий 28-дневный режим прекращения огня, а также освобождение палестинским движением ХАМАС около восьми заложников, а Израилем — нескольких десятков палестинских заключённых.