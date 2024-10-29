Вена, 29 октября, 2024, 23:30 — ИА Регнум. Атаку на миротворцев ООН в Ливане, в результате которой получили ранения восемь австрийских военнослужащих, призвала немедленно расследовать министр обороны Австрии Клаудия Таннер. Её слова 29 октября приводит пресс-служба оборонного ведомства.

Global Look Press

«Мы самым решительным образом осуждаем это нападение и призываем к его немедленному расследованию. Все стороны призваны немедленно обеспечить безопасность всех миротворцев», — заявила Таннер.

Глава минобороны Австрии отметила, что нельзя смириться с тем, что солдаты миротворческой миссии ООН подвергаются опасности. Таннер пожелала раненым скорого выздоровления.

О ранении восьми военнослужащих Австрии во Временных силах ООН в Ливане (ВСООНЛ) сообщил пресс-секретарь вооруженных сил Австрии Михаэль Бауэр. Военные пострадали при попадании ракеты в лагерь населённого пункта Накура на юге Ливана. Серьёзных ранений никто не получил.

Ранее ИА Регнум сообщало, что гусеничный трактор ЦАХАЛ разрушил объект и ограждение, расположенные по периметру позиции Временных сил Организации Объединённых Наций (ООН) в Ливане. Инцидент произошёл в городе Марвахине, расположенном на юге Ливана на границе с Израилем.

В пресс-службе миротворческих сил сообщили, что утром 16 октября израильский танк Merkava обстрелял опорный пункт ВСООНЛ в районе деревни Кфаркила на юге Ливана. Повреждены наблюдательная вышка и средства объективного контроля.

13 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал ООН вывести миротворческие силы из зоны боевых действий на ливанской территории. До этого при обстреле объекта ВСООНЛ в Накуре пострадали два миротворца, их госпитализировали.