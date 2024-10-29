Вашингтон, 29 октября, 2024, 23:27 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки обратились к Израилю с просьбой объяснить обстоятельства удара по Бейт-Лахии в северной части сектора Газа, в результате которого, согласно последней информации СМИ, погибли по меньшей 109 человек, в том числе десятки детей. Об этом 29 октября в ходе брифинга заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

ТАСС

«Мы глубоко обеспокоены гибелью мирных жителей в результате этого инцидента… Мы не можем назвать общее число погибших, но видели сообщения о двух десятках погибших детей. Мы обратились к правительству Израиля, чтобы узнать, что произошло и пока не получили от них полного объяснения», — заявил Миллер.

По его словам, военная операция Израиля в секторе Газа, направленная на уничтожение военного потенциала палестинского движения ХАМАС, чтобы лишить его возможностей повторить атаку 7 октября 2023 года, привела к катастрофическим последствиям для гражданского населения.

«Эти трагические потери для гражданского населения продолжаются и сегодня… Это является ещё одним напоминанием о том, почему этой войне необходимо положить конец», — добавил представитель Госдепа.

По данным телеканала Al Jazeera, в результате израильского авиаудара по пятиэтажному зданию в густонаселённом районе города Бейт-Лахия погибли по меньшей мере 109 человек, в том числе десятки детей. В настоящее время продолжается разбор завалов, известно о ещё десятках пострадавших.

Как передавало ИА Регнум, 28 октября представитель американского внешнеполитического ведомства отказался давать оценку информации о том, что Израиль пытается морить палестинцев голодом в секторе Газа. При этом Миллер подчеркнул, что США настаивают на необходимости предоставления гражданскому населения доступа к гуманитарной помощи.

Ранее советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш на площадках XVI саммита БРИКС в Казани заявил, что палестинская сторона в соответствии с международным правом задокументировала доказательства о военных преступлениях Израиля в секторе Газа и направила их в Международный уголовный суд (МУС).