Киев, 29 октября, 2024, 22:32 — ИА Регнум. Украинские формирования потеряли более половины американских танков Abrams, ранее поставленных Киеву в качестве военной помощи. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine (MWM).

Авторы статьи уточнили, что Киеву передавали 31 боевую машину, но ВСУ уже лишились более 20 единиц. Также отмечается, что те Abrams, которые были потеряны украинскими войсками, были уничтожены, повреждены или захвачены российской армией.

Кроме того, в публикации говорится, что большая часть потерянных танков была поражена беспилотниками или корректируемыми боеприпасами. Ещё как минимум одну боевую машину удалось подбить российскому танку Т-72Б3. В ходе этого боя экипажи ВСУ бросили ещё несколько Abrams.

В статье также подчёркивается, что украинские военные пожаловались западным журналистам на то, что полученная ими техника уязвима для российского оружия. Они поясняли, что габариты Abrams делают указанные танки более заметными, чем советские боевые машины Т-80 и Т-64.

Помимо этого, бойцы ВСУ заявили о нехватке фугасных снарядов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в российской госкорпорации «Ростех» сообщили, что управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь» разносят Abrams «одним щелчком». 1 августа Military Watch Magazine написал, что российские высокоточные боеприпасы стали главным оружием против Abrams.

23 августа портал Business Insider проинформировал, что Украине приходится самостоятельно усиливать защиту переданных Abrams, поскольку США отправили танки без улучшенной брони с обеднённым ураном из-за секретности её состава.

Изначально в СМИ появились сообщения о том, что Киеву собираются передать новую версию M1A2 Abrams с броневой сталью вместо обеднённого урана в композитной броне, однако в итоге ВСУ достались танки более старой модификации — M1A1. Новые защитные экраны для Abrams и боевых машин пехоты Bradley создала украинская компания.