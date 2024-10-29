Вашингтон, 29 октября, 2024, 21:08 — ИА Регнум. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе выступления 29 октября в своей резиденции Мар-а-Лаго пообещал, что в случае победы на выборах не допустит третьей мировой войны, наладив отношения с Россией и Китаем.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Третьей мировой войны у нас не будет. У нас будут хорошие отношения с Китаем, у нас будут хорошие отношения с Россией и вообще со всеми», — процитировало его ТАСС.

Трамп напомнил, что он, когда возглавлял Белый дом, поддерживал рабочие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Политик также обвинил действующее руководство США в создании серьёзной угрозы для страны.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября Трамп, выступая перед избирателями, четыре раза упомянул Россию. Он дважды упомянул Путина, заявив, что хорошо с ним ладит.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Демократическая партия выдвинула кандидатом вице-президента Камалу Харрис. Согласно опросу, проведённому центром Emerson College Polling с 23 по 24 октября, за каждого кандидата планируют голосовать по 49% избирателей.