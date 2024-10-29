Вашингтон, 29 октября, 2024, 20:43 — ИА Регнум. Предоставление Соединёнными Штатами Америки военной помощи Украине выявило ряд проблем в американском военно-промышленном комплексе (ВПК). Об этом говорится докладе Пентагона.

David B. Gleason

Ведомство сообщило, что из-за отправки боеприпасов Киеву не получается поддерживать их запас на складах, а неспособность промышленности обеспечивать снабжение армии вооружениями угрожает безопасности США.

«Министерству обороны требуется увеличение мощностей, чтобы обеспечить достаточное производство новых, усовершенствованных боеприпасов», — цитирует доклад «РИА Новости».

Пентагон также запустил программу модернизации военных складов, планируя значительно нарастить запасы вооружений в будущем. Также в ведомстве создали специальную группу, которая будет работать над ускорением производства вооружений. Новое подразделение начнёт выявлять, анализировать и устранять сложности с увеличением производства снарядов.

Как передавало ИА Регнум, американская газета The Washington 13 октября сообщила, что страны ЕС столкнулись со значительными трудностями, снабжая Украину вооружением. Оказалось, что европейская промышленность не может производить оружие в нужных объемах.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 10 октября заявил, что украинская армия столкнулась с острым дефицитом в некоторых видов военной техники. Из-за этого подразделения ВСУ на передовой оказались в сложной ситуации.

Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркнул, что никакая военная помощь Киеву не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия на Украину только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия Киеву только истощают ресурсы стран, которые решили в этом участвовать.