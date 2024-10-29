Москва, 29 октября, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Советник генерального директора «Росатом» по информационным проектам Андрей Черемисинов, известный как защитник интересов знатоков в «Что? Где? Когда?», умер в возрасте 55 лет. Об этом 29 октября сообщил экс-мэр Нижнего Новгорода, депутат Госдумы Вадим Булавинов.

Максим Блинов / РИА Новости

Черемисинов также был экс-гендиректоромтелекомпании «Сети-НН».

«Беда не приходит одна. Две недели назад ушел из жизни создатель «Сети-НН» Александр Лерман. Сегодня ушёл последний Генеральный директор Черемисинов Андрей Валерьевич. 55 лет. Ужасно. Светлая ему память», — написал Булавинов на странице в соцсети «ВКонтакте».

Причины смерти не сообщаются.

Черемисинов родился 7 ноября 1968 года в Магаданской области. Увлёкся баскетболом и до 30 лет был профессиональным спортсменом. В 1999 году возглавил компанию «Сети-НН» и пробыл на должности 16 лет.

В телешоу на Первом канале выступал постоянным защитником интересов знатоков в клубе «Что? Где? Когда?». В нынешней осенней серии не смог принять участие.