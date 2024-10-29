Берлин, 29 октября, 2024, 21:10 — ИА Регнум. Демократическая партия США опасается, что кандидат в президенты страны от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на выборах добьётся ареста действующего американского лидера Джо Бадена и вице-президента Камалы Харрис за причастность к подрыву «Северных потоков». Об этом заявил немецкий предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком в соцсети X.

«Потребуется меньше недели, чтобы арестовать Байдена и Харрис за террористический акт против «Северных потоков». Это является преступлением в любой юрисдикции», — написал он.

Дотком полагает, что Трамп, если станет президентом, поручит провести расследование, учитывая, что его пытались посадить при действующей власти. Бизнесмен не исключает, что в США начнётся гражданская война из-за опасений демократов.

Как передавало ИА Регнум, президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трампу будет противостоять Харрис, выдвинутся кандидатом от Демократической партии. Опрос центра Emerson College Polling, проведённый 23–24 октября, показал, что за каждого из них готовы проголосовать по 49% избирателей.

Две нитки «Северного потока» и одну нитку «Северного потока 2» подорвали в сентябре 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Президент России Владимир Путин назвал это терактом, указав на то, что такую операцию нельзя было провести без поддержки на государственном уровне. Расследование преступления не ведётся, а соответствующие обращения России стороны игнорируются, добавил он.

7 октября 2024 года директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США подорвали «Северные потоки», поскольку не смогли убедить Европу отказаться от выгодных поставок газа. Вашингтон таким образом решил гарантированно оторвать Европу от РФ.