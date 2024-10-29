Москва, 29 октября, 2024, 19:41 — ИА Регнум. В Москве будут реорганизованы территории бывших промзон «Силикатные улицы» и «Воронцово». Об этом 29 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Первая расположенав районе Хорошёво-Мнёвники. Её границы вошли в территорию проекта «Большой Сити».

«До 2035 года планируем возвести на еë месте около 2 млн кв. м недвижимости, включая жильё, объекты социального и общественно-делового назначения. Сегодня уже введены в эксплуатацию жилой комплекс, школа на 500 мест и детский сад на 225 мест», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Он отмели, что транспортная доступность района улучшилась благодаря новым станциям метро «Народное Ополчение» и МЦК «Хорошёво».

Промзона «Воронцово» находится в районах Обручевский, Черёмушки и Коньково. В её границах возведут больше 1 млн кв. м недвижимости — жильё, объекты социального и общественно-делового назначения. Завершить работы планируется в 2030 году.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны «Соколиная Гора». Современный квартал появится на территории площадью 23,99 га — вдоль улицы Буракова между шоссе Энтузиастов, проспектом Будённого и железнодорожными путями МЦД-3. Кроме обновления жилья по программе реновации утверждено строительство школы, детского сада, культурно-досугового и торгового центра, а также другой инфраструктуры.