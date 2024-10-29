Нджамена, 29 октября, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Посольство России в чаде ведёт активную работу по освобождению задержанных в сентябре социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Об этом 29 октября заявила пресс-атташе дипмиссии Юлия Гнездилова.

(сс) Goldsztajn

«У нас была встреча с представителями властей. Рассчитываем на скорейшее освобождение задержанных», — процитировало дипломата «РИА Новости».

По её словам, диппредставительство получило заверения в нормальном самочувствии задержанных. Их обеспечивают питанием, за состоянием наблюдают медики.

Ранее президент Чада Махамат Идрис Деби решил освободить задержанных россиян и передать их властям РФ. По словам главы государства, всего были задержаны четыре человека.

Как передавало ИА Регнум, о задержании двух социологов стало известно 22 сентября. Уточнялось, что внимание на деятельность Шугалея могло обратить нынешнее профранцузское руководство страны.

В 2019 году Шугалея и Суэйфана, прибывших в статусе сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), задержали в Ливии. Их работа по социсследованию была заранее оговорена с правительством национального согласия, все необходимые разрешения и документация получены.

Несмотря на это, российских граждан заключили в частную тюрьму «Митига», в которой они провели более полутора лет. Тогда их обвинили во вмешательстве во внутренние дела республики. Их удалось вызволить из ливийской тюрьмы в декабре 2020 года. После освобождения мужчины вернулись в Россию.