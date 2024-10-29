Ереван, 29 октября, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Украинская певица Светлана Лобода выгнала со своего концерта в Ереване зрительницу, которая отказалась со сцены осудить Россию.

Anna Salynskaya/Global Look Press

Лобода пригласила на сцену одну из зрительниц и потребовала у неё публично поддержать Украину, но в ответ получила отказ. В зале поддержали женщину криками «Не говори!»

«Если вы пришли на мой концерт, значит, вы должны поддерживать мою позицию», — заявила Лобода.

В этот момент зрители освистали певицу, а вышедшая на сцену женщина покачала головой и показала большие пальцы вниз. В итоге Лобода попросила женщину покинуть зал и отказалась с ней разговаривать.

Как сообщало ИА Регнум, уроженка Киевской области Светлана Лобода в 2000–2010 годах активно выступала в России, сотрудничая с рядом российских исполнителей и продюсеров. Она уехала из страны в 2022 году после начала спецоперации, но направилась не на Украину, а в Литву. За годы выступления в России и исполнение песен на русском языке её имя внесли на украинский экстремистский сайт «Миротворец».

В июне 2023 года Лобода во время уличного концерта в Харькове, организованного как встреча с поклонниками, устроила допрос девушке с плакатом «Харьков без Лободы», пытаясь выяснить, кто её «нанял».

До этого украинская певица вспомнила о заработках и сытой жизни в России, где она была «номер один» и зарабатывала большие деньги. По её словам, в стране перед ней были открыты все двери.

Также певица жаловалась журналистам, что после отъезда из России стала очень мало зарабатывать и вынуждена тратить сбережения, накопленные во время работы в стране. Она призналась, что после того, как «ушла с олимпа», у неё ухудшилось психологическое и физическое состояние.