Москва, 29 октября, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий особенности исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2025 году. Он также приостановит действие некоторых норм Бюджетного кодекса РФ. Соответствующий документ 29 октября опубликован на официальном портале правовой информации.

Михаил Метцель/РИА Новости

В части долговой политики продлевается норма о праве субъектов страны и муниципальных образований превышать отдельные ограничения по объёму госдолга и дефицита бюджета на объём средств, выделенных на мероприятия по предотвращению влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие экономики.

Для поддержания реализации инфраструктурных проектов на средства инфраструктурных бюджетных кредитов и специальных казначейских кредитов, закон предусматривает меры ответственности в виде повышения вдвое процентной ставки.

Также с 1 января 2025 года изменится норматив распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, ряд моторных масел, выпускаемых на территории РФ.

Начиная с 2025 года будет предоставляться единый трансферт из федерального бюджета бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ на обязательное пенсионное страхование. Его объём определят с учётом валоризации величины расчётного пенсионного капитала и иных факторов.

Согласно документу с будущего года госкомпании будут платить в федеральный бюджет 50% рыночной стоимости передаваемых им активов, изъятых государством по решению суда в течение трёх месяцев с момента их получения.

Закон предусматривает приостановление норм, регламентирующих размер прожиточного минимума по стране на очередной год исходя из величины медианного среднедушевого дохода за предшествующий год.

Закон вступит в силу с 29 октября, за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки вступления их в силу.

Как сообщало ИА Регнум, 21 октября комитет Госдумы поддержал проект федерального бюджета РФ на период с 2025 по 2027 год. В качестве одних из приоритетных задач в бюджете обозначены адресная поддержка беременных женщин и семей с детьми, поддержка направленных на повышение рождаемости региональных демографических программ, повышение уровня пенсионного обеспечения и помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

На финансирование 19 национальных проектов в течение трёх лет планируется выделить более 18 трлн рублей, на финансовую поддержку регионов — по 3,3 трлн рублей ежегодно.

Российский лидер подчеркнул, что в федеральный бюджет в необходимом объёме должны быть заложены средства на реализацию новых национальных проектов. Также глава государства отметил важность устойчивости и сбалансированности не только бюджета РФ, но и всей системы государственных финансов для достижения национальных целей развития.