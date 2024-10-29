Путин подписал закон об особенностях исполнения бюджетов в 2025 году
Москва, 29 октября, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий особенности исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2025 году. Он также приостановит действие некоторых норм Бюджетного кодекса РФ. Соответствующий документ 29 октября опубликован на официальном портале правовой информации.
В части долговой политики продлевается норма о праве субъектов страны и муниципальных образований превышать отдельные ограничения по объёму госдолга и дефицита бюджета на объём средств, выделенных на мероприятия по предотвращению влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие экономики.
Для поддержания реализации инфраструктурных проектов на средства инфраструктурных бюджетных кредитов и специальных казначейских кредитов, закон предусматривает меры ответственности в виде повышения вдвое процентной ставки.
Также с 1 января 2025 года изменится норматив распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, ряд моторных масел, выпускаемых на территории РФ.
Начиная с 2025 года будет предоставляться единый трансферт из федерального бюджета бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ на обязательное пенсионное страхование. Его объём определят с учётом валоризации величины расчётного пенсионного капитала и иных факторов.
Согласно документу с будущего года госкомпании будут платить в федеральный бюджет 50% рыночной стоимости передаваемых им активов, изъятых государством по решению суда в течение трёх месяцев с момента их получения.
Закон предусматривает приостановление норм, регламентирующих размер прожиточного минимума по стране на очередной год исходя из величины медианного среднедушевого дохода за предшествующий год.
Закон вступит в силу с 29 октября, за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки вступления их в силу.
Как сообщало ИА Регнум, 21 октября комитет Госдумы поддержал проект федерального бюджета РФ на период с 2025 по 2027 год. В качестве одних из приоритетных задач в бюджете обозначены адресная поддержка беременных женщин и семей с детьми, поддержка направленных на повышение рождаемости региональных демографических программ, повышение уровня пенсионного обеспечения и помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
На финансирование 19 национальных проектов в течение трёх лет планируется выделить более 18 трлн рублей, на финансовую поддержку регионов — по 3,3 трлн рублей ежегодно.
Российский лидер подчеркнул, что в федеральный бюджет в необходимом объёме должны быть заложены средства на реализацию новых национальных проектов. Также глава государства отметил важность устойчивости и сбалансированности не только бюджета РФ, но и всей системы государственных финансов для достижения национальных целей развития.