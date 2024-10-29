Москва, 29 октября, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Россияне не должны покупать справки о диспансеризации, которые дают им возможность получить налоговый вычет. Об этом 29 октября заявил президент РФ Владимир Путин.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

«Надо очень внимательно следить — знаете за чем, да? — чтобы справки о диспансеризации не покупали за три копейки и удостоверения о сдаче норм ГТО тоже не давали по знакомству», — сказал президент во время выступления на конгрессе «Национальное здравоохранение 2024».

По мнению президента, для предотвращения подобных ситуаций необходимо «отладить систему» и «настойчиво и последовательно» формировать среди населения желание заниматься спортом.

Как передавало ИА Регнум, в июле Путин поручил принять меры для мотивации россиян к ведению здорового образа жизни. Президент рекомендовал существенно увеличить размер налогового вычета для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию и успешно сдаёт нормы ГТО.

13 июля Путин подписал закон о возврате 7% из 13% уплаченного подоходного налога семьям, которые имеют двоих и более детей. При этом среднедушевой доход такой семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте по месту жительства.