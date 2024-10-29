Москва, 29 октября, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о решении властей Вологодской области ограничить продажу спиртных напитков в регионе до 2 часов в день в будние дни.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Это прерогатива региональных властей», — процитировал спикера Кремля портал Life.

Как передавало ИА Регнум, 29 октября руководство Вологодской области решило с 1 марта 2025 года ограничить время продажи алкоголя в будние дни до 2 часов в сутки. Согласно инициативе, с понедельника по пятницу спиртное можно будет приобрести в магазинах только с 12:00 до 14:00. В выходные и праздничные дни режим розничной торговли сохранится прежним. Ограничение не коснётся баров и ресторанов.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с ИА Регнум отметил, что подобное ограничение может поспособствовать росту подпольного теневого рынка. По его мнению, нужно предпринять ещё целый ряд мер, в числе которых разъяснительная и профилактическая работа.