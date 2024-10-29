Москва, 29 октября, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Россия бессрочно закрыла въезд для девяти граждан Новой Зеландии из числа руководства министерства обороны и вооружённых сил страны. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном 29 октября.

«Въезд в Российскую Федерацию на бессрочной основе закрывается дополнительно для девяти новозеландцев из числа руководства министерства обороны и вооружённых сил Новой Зеландии, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня», — заявили в МИД.

Отмечается, что такое решение принято в ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц, вводимые в рамках русофобской кампании «коллективного Запада».

В МИД добавили, что с учётом того, что Новая Зеландия не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкции, работа над актуализацией «стоп-листа» будет продолжена.

Как передавало ИА Регнум, 26 июня Россия в ответ на санкции ввела запрет на въезд для 36 граждан Новой Зеландии из числа политических деятелей, руководителей силовых структур, преподавателей высших учебных заведений, журналистов и общественных деятелей, формирующих антироссийскую повестку дня.

Российские официальные лица неоднократно заявляли о безрезультатности антироссийских санкций и способности Москвы справиться с санкционным давлением со стороны Запада. Так, президент Владимир Путин заявил, что введённые США и странами Евросоюза санкции принесли обратный результат, а экономика России по итогам 2023 года показала темпы роста выше среднемировых.