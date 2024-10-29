* внесён в России в список физлиц-иноагентов

Нью-Йорк, США, 29 октября, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Комик и исполнитель Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в ходе выступления в Нью-Йорке рассказал, что во время путешествий по миру вынужден скрывать факт наличия у него гражданства Израиля и пользоваться паспортом Кипра.

Кадр из видео

Артист сообщил, что по израильскому документу ему не удалось въехать в 16 стран. При этом Индонезию его не впустили даже по паспорту Кипра. В препятствовании его творческой карьере Галкин обвинил МИД России.

По данным Telegram-канала Mash, на выступлении юмориста его охрана следила за тем, чтобы артиста не снимали. Кроме того, в выступлениях Галкина стало меньше политических шуток.

Как передавало ИА Регнум, в конце сентября Галкин запретил зрителям снимать его на видео и записывать звук его выступлений в США и Канаде. Сообщалось, что для контроля за использованием гаджетов была привлечена усиленная охрана, которая вправе выгнать с концерта любого зрителя, замеченного за записью.

13 января департамент туризма и коммерческого маркетинга Объединённых Арабских Эмиратов наказал шоумена за политические шутки на концертах. Галкину был назначен штраф в размере 100 тыс. дирхам (2,4 млн рублей) из-за выступления, на котором артист произнес проукраинский лозунг.

После начала спецоперации Галкин покинул Россию. Он неоднократно высказывался в поддержку киевского режима, а в сентябре 2022 года Министерство юстиции РФ включило его в реестр физлиц-иноагентов за получение финансирования от Украины при «осуществлении политической деятельности».

Покинувшие Россию известные шоумены, актёры и музыканты столкнулись за рубежом с целым рядом проблем. Их возможности для зарубежного заработка после начала спецоперации на Украине сильно сократились.