Климовский район, Брянская область, 29 октября, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Видео уничтожения в Брянской области диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), включающей иностранных наёмников, опубликовала 29 октября пресс-служба Росгвардии.

Кадр из видео

Кадры демонстрируют удары по ДРГ, обнаруженной в лесном массиве в Климовском районе, а также в районе ангара в Черниговской области, куда отступили оставшиеся диверсанты.

«Пешая ДРГ противника была своевременно обнаружена в Климовском районе в ходе ведения воздушной разведки пограничным управлением ФСБ России, Росгвардией и Министерством обороны России», — сообщается в Telegram-канале Росгвардии.

Российские военные, а также пограничники и спецназ Рогвардии нанесли диверсантам огневое поражение. Группа военных понесла потери и отступила на территорию Украины.

Через некоторое время операторы дронов Росгвардии обнаружили в лесном массиве и в ангаре на территории Черниговской области скопление живой силы. По нему также был нанесён удар артиллерией российских войск и FPV-дронами Росгвардии.

Как отметили в Росгвардии, в составе пытавшейся прорваться в Брянскую область ДРГ было около 10 военных.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября российские силовики пресекли попытку ДРГ, в состав которой входили иностранные наёмники, прорваться в Брянскую область. Четверых сразу ликвидировали, по остаткам группы был нанесён ракетно-артиллерийский удар.

У одного из ликвидированных наёмников при себе был флаг Канады, у другого — икона с молитвой на польском языке. На плече третьего находилась татуировка, свидетельствующая о его принадлежности к американскому десанту. У наёмников было при себе много пластичной взрывчатки Semtex PE4/PW4 чешского производства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 28 октября подтвердила, что в числе ликвидированных наёмников были граждане США, Канады и Польши.