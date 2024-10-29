Москва, 29 октября, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении президента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова орденом «За заслуги перед отечеством» I степени.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Михаил Шмаков

Глава государства отметил, что на протяжении многих лет работал со Шмаковым, вместе в которым в непростых условиях решались сложные задачи, которые стояли перед страной.

«Поэтому хотел бы проинформировать, что мною подписан указ о награждении Михаила Викторовича орденом за заслуги перед Отечеством I степени», — сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Как передавало ИА Регнум, Шмаков покидает пост председателя ФНПР, который он занимал более 30 лет. Он станет президентом ФНПР после изменения организационной структуры. Вместе с тем в организации появится другая руководящая должность, которую займёт действующий зампред Сергей Черногаев.

В апреле Путин отметил, что Федерация независимых профсоюзов России многое делает для гармонизации отношений в сфере занятости. Он выразил уверенность, что профсоюзы примут активное участие в реализации национального проекта «Кадры», запуск которого Путин анонсировал во время оглашения послания Федеральному собранию.