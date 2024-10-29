Москва, 29 октября, 2024, 17:48 — ИА Регнум. При борьбе со злоупотреблением алкоголя нужен целый комплекс мер. Ограничение продажи спиртных напитков до двух часов в сутки в будни, которое ввело руководство Вологодской области, может привести к росту подпольного теневого рынка. Об этом в беседе с ИА Регнум заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Те, кто продаёт алкоголь, они же будут терять прибыль, и они обязательно будут думать, каким образом восполнить свою упущенную выгоду. И найдут новые нелегальные точки сбыта», — подчеркнул депутат.

Тумусов уверен, что руководство Вологодской области, которое борется таким образом с ростом употребления спиртных напитков идёт по правильному пути, но нужно предпринять ещё целый ряд мер.

«Нужна разъяснительная и профилактическая работа. А также необходимо проработать вопрос оказания медицинской помощи. Я считаю алкоголик — это больной человек и его надо лечить», — подчеркнул Тумусов.

Депутат отметил, что сейчас лечение людям с тяжелой формой алкогольной зависимости предоставляется только при постановке на учёт в наркологический диспансер.

Как передавало ИА Регнум руководство Вологодской области решило с 1 марта 2025 года ограничить время продажи алкоголя в будние дни до двух часов в сутки. Об этом 29 октября заявил губернатор региона Георгий Филимонов. Согласно инициативе, с понедельника по пятницу алкоголь можно будет приобрести в магазинах только с 12:00 до 14:00. В выходные и праздничные дни режим розничной торговли останется прежним. Новое ограничение не будет распространяться на бары и рестораны.